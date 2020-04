Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 bei Steinbachweiher

Hentern (ots)

Am Montag, den 06.04.2020 gegen 18.45 Uhr, kam es auf der B 268, unmittelbar hinter Steinbachweiher in Fahrtrichtung Zerf, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Die beiden allein im jeweiligen PKW befindlichen männlichen Fahrzeugführer (34 und 67 Jahre) wurden durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Trier und Wittlich verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier die Erstellung eines Sachverständigengutachtens angeordnet. Die Bundesstraße war bis zur Räumung der Unfallstelle bis gegen 21.40 Uhr vollgesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Pellingen, Zerf und Lampaden, zwei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Saarburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0

pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell