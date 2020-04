Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Morbach-Weiperath (ots)

Im Zeitraum 04.04.2020, 14.00 Uhr - 05.04.2020, 17.00 Uhr kam es auf der Sportanlage des SSV Dhrontal in Morbach-Weiperath zu einer Sachbeschädigung an einem tragbaren Fußballtor. Unbekannte hatten das Tor auf die Mitte des Sportplatzes gestellt. Hierbei wurde ein Sachschaden an dem Tor in Höhe von etwa 50,- Euro verursacht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

