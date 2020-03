Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Trickdiebstahl Mobiltelefon entwendet (67/1003)

Speyer (ots)

10.03.2020, 19:00 Uhr

Ein 25-jähriger Mann wurde am Dienstagabend Opfer eines Trickdiebstahls, während er vor der Postgalerie auf einen Bus wartete. Eine weibliche Person lenkte den Mann kurzzeitig ab, indem sie sich von ihm den Weg in ein Krankenhaus beschreiben lies. Währenddessen wurde der Geschädigte von einer männlichen, schlanken, ca. 175 cm großen Person mit weiß-roter Mütze beim Vorbeigehen leicht angerempelt. Im Bus stellte der 25-Jährige dann das Fehlen seines IPhones X im Wert von ca. 1150EUR fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person oder seiner Komplizin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell