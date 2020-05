Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Burghaun-Rothenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020 um 18:52 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Wohngebiet in Burghaun-Rothenkirchen. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pedelec befuhr die Straße Im Bornfeld. Im Kreuzungsbereich hielt eine 18-jährige Pkw Fahrerin an und gewährte dem von rechts kommenden Pedelec-Fahrer die Vorfahrt. Aufgrund eines Bedienungsfehlers der Bremsanlage stürzte der Pedelec-Fahrer und es kam zu keiner Kollision mit der PKW Fahrerin. Bei dem Sturz verletzt sich der Pedelec-Fahrer leicht. Es entstand kein Sachschaden.

