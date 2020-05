Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt Angersbach (P) Am 20. Mai gegen 10:00 Uhr parkte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen BMW 318d auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Sportplatz". Als er gegen 14:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am rechte vorderen Kotflügel und an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen und hatte dieses dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu Kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 Am Pkw des 65-jährigen entstand Sachschaden von 1.000 EUR

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell