Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Rotenburg - Am Dienstagmorgen (19.05.), gegen 9:55 Uhr, fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der Straße "Untertor" in Richtung Rotenburg-Braach. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Nissan die Linksabbiegespur, um an der Kreuzung Untertor nach links auf die Brücke der Städtepartnerschaften abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde die 78-jährige Radfahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus von Rotenburg verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum vom 06.05. bis 19.05.20 einen Ford Kombi. Dieser stand der auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

