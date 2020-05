Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Spielhalle eingebrochen

Fulda (ots)

In Spielhalle eingebrochen

Fulda - In der Nacht zu Dienstag (19.05.) drangen Unbekannte gewaltsam über eine Zugangstür in die Räumlichkeiten einer Spielhalle in der Straße "In den Straußwiesen" ein. Dabei entwendeten die Täter mehrere Whiskey-Flaschen der Marke "Jack Daniels" sowie Monitorboxen und Mikrofone im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

