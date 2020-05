Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW von Fahrbahn abgekommen

Motorradfahrer gestürzt

Lauterbach / Stockhausen (ots)

Lauterbach Am 18. Mai gegen 08:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Poststraße einbiegen. Beim abbiegen geriet er jedoch mit seinem Opel Zafira auf den Gehweg und beschädigte einen dort befindlichen Begrenzungspoller. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 EUR, der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Stockhausen (P) Am 18. Mai gegen 18:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer mit seinem Geländemotorrad der Marke KTM die Verlängerung des Kehrweges in Richtung Stockhausen. Plötzlich rutschte das Hinterrad der Maschine, auf dem geteerten Feldweg weg. Hierdurch verlor Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

