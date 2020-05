Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Pedelec

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag (18.05.2020), gegen 15:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer die vorfahrtsberechtigte "Landecker Straße" und beabsichtige nach links in die "Konrad-Zuse-Straße" abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, als der 55-jährige Fahrer von der "Konrad-Zuse-Straße" nach links abbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa. 1.100 Euro.

