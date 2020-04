Polizei Hagen

POL-HA: iPad aus Auto gestohlen und wiedergefunden

Hagen (ots)

Zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr stahlen unbekannte Täter ein iPad und ein Notitzbuch aus einem Seat, der im Bereich Christian-Rohlfs-Straße/ Stadtgartenallee geparkt war. Sie warfen mit einem Stein die Scheibe an der Beifahrerseite ein und nahmen die Tasche mit den beiden Gegenständen an sich. Der Geschädigte, ein 45-jähriger Mann, ortete das Gerät in der Nähe. Fünf Polizisten suchten die Umgebung ab, konnten aber nur das Notizbuch im Gebüsch finden. Stunden nach dem Einsatzende erreichte die Polizei eine gute Nachricht. Der Geschädigte hatte die Tasche mit iPad an einem Zaun hängend in der Stadtgartenallee gefunden. Es ist zu vermuten, dass das Diebesgut später abgeholt werden sollte. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

