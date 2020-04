Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt führt zu Rückkehrverbot

Hagen (ots)

Am Dienstagabend, 22:00 Uhr, riefen Zeugen die Polizei zu einer Häuslichen Gewalt in Haspe. Ein Ehemann, der bereits eine separte Wohnung hatte, war zu dem Haus, in dem seine Frau mit dem gemeinsamen Kind lebt, zurückgekehrt. Er wollte etwas besprechen und schlug so feste gegen die Tür, dass die Frau Angst bekam und sie zunächst nicht öffnete. Eine Nachbarin versuchte, dem Mann zu erklären, dass die Frau keinen Kontakt wünscht. Dem Täter gelangt es jedoch, bei dem folgenden Wortgefecht seine Frau in die Wohnung zu schubsten. Dabei fasste er ihr ins Gesicht, so dass sie eine leichte Blutung davontrug. Die Frau versuchte, sich mit einem Besenstiel zu wehren. Das Opfer verletzte sich leicht, musste aber nicht behandelt werden. Die Polizei sprach ein Rückkehrverbot für den Zeitraum von 10 Tagen aus und nahm eine Anzeige auf.

