Polizei Hagen

POL-HA: Tasche mit medizinischem Material aus Auto gestohlen

Hagen (ots)

Am Samstag, den 11.04.2020, kam es zwischen 07:20 und 07:50 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch in der Elberfelder Straße. Die Geschädigte, eine Mitarbeiterin der Diakonie Mark-Ruhr, hatte die Polizei verständigt. Während eines Patientenbesuches hatte die 38-jährige Frau ihren Skoda an der Elberfelder Straße abgestellt. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, war die Beifahrerfensterscheibe des Autos eingeschlagen. Im Fahrzeuginneren lag ein Stein, mit dem die Diebe das Glas zerschlugen. Auf dem Beifahrersitz fehlte eine Tasche mit medizinischem Arbeitsmaterial. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell