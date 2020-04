Polizei Hagen

POL-HA: BMW-Fahrer kollidiert mit Ampelmast

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen, 00:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Preußerstraße. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ein BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Gevelsberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der Mann, ein 21-jähriger Hagener, kollidierte aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit einer Verkehrsinsel und wurde mit seinem Fahrzeug über diese hinweg auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dabei riss der Wagen einen Ampelmast aus der Verankerung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Untersuchung stationär verblieb. Der BMW war im vorderen Bereich stark deformiert und erlitt einen Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei sperrte die Straßen für die Zeit der Unfallaufnahme. Die genaue Ursache des Unfalls und ob umherfliegende Fahrzeugteile weiteren Schaden anrichteten, klärt nun das Verkehrskommisssariat.

