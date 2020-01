Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht: Elektrofahrrad entwendet

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 16.01.2019 gegen 22.45 Uhr stellte ein Mann sein Elektrofahrrad ungesichert vor einem Dönerladen am Görresplatz in Koblenz ab. Als er kurze Zeit später zum Fahrrad zurückkehrte, war das E-Bike im Wert von 1.800 Euro bereits verschwunden.

Der Geschädigte beobachtete kurz vor der Tat eine Person, welche auffällig nach dem Fahrrad sah. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 27 Jahre, 170 cm groß, sehr schlank, dunkle Kapuzenjacke und dunkle Hose. Die Kapuze soll der mutmaßliche Täter weit im Gesicht getragen haben.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion 1 beim Polizeipräsidium Koblenz unter 0261-103-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-2114

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell