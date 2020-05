Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Wildeck (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.20 parkte ein Pkw-Fahrer aus Wildeck seinen blauen Opel-Adam, im Zeitraum von 10.00 - 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Zum Dönges". Am nächsten Tag bemerkte der Geschädigte einen Schaden an der Beifahrertür, welcher nur auf dem o.g. Parkplatz entstanden sein kann. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700,-- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell