Löningen - Beleidigung, Verstoß gegen Maskenpflicht

Am Dienstag, 05. Mai 2020, kam es gegen 16.30 Uhr in einem Supermarkt an der Bahnhofsallee zu einer Beleidigung. Ein 60-jähriger Mann aus Löningen weigerte sich in einem Verbrauchermarkt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und einen Einkaufswagen zu benutzen. Da er sich auch nach Ansprache durch den Marktleiter weigerte, wurde er der Örtlichkeit verwiesen. Daraufhin beleidigte er den Verantwortlichen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Essen(Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 6. Mai 2020, kam es um 05.00 Uhr auf der Artlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Quakenbrück geriet bei einem Ausweichmanöver wegen eines querenden Rehs ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Die Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Reh.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Mittwoch, 6. Mai 2020, kam es um 08.50 Uhr an der Kreuzung der Alten Bundesstraße und der Westeremsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Transporter-Fahrer aus Diepholz wollte die Alte Bundesstraße überqueren. Hierbei übersah er eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg, die die Alte Bundesstraße in Richtung Emstek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

