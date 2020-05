Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Baumaterialien aus Rohbau

Am Sonntag, 03. Mai 2020, kam es zwischen 13.30 und 14.00 Uhr an einer Baustelle an der Steinfelder Straße zum Diebstahl diverser Baumaterialien. Eine Tätergruppe aus vermutlich vier Männern und einer Frau begab sich zu zwei Roh-/Neubauten und verschaffte sich Zutritt zum Inneren. Hier entwendeten sie diverse Baumaterialien. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen weißen Ford Transit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Einbruch in Baumarkt

Zwischen Samstag, 02. Mai 2020, 13.00 Uhr und Montag, 04. Mai 2020, 12.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt am Falkenweg. Bislang unbekannte Täter brachen in die Gartenabteilung ein und entwendeten dort zwei Rasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Brand einer Tanne

Am Dienstag, 05. Mai 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 12.30 Uhr eine Tanne in einem Vorgarten eines Wohnhauses am Voßberger Ring in Brand. Diese konnte durch einen Nachbarn mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 03. Mai 2020, 14.00 Uhr und Dienstag, 05. Mai 2020, 13.30 Uhr kam es auf einem Autohof an der Hörster Heide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Skoda Fabia. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 05. Mai 2020, kam es um 12.15 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta musste an einer roten Ampel halten. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 39-jähriger Mann aus Vechta zu spät und fuhr hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. Mai 2020, kam es zwischen 13.00 und 18.30 Uhr auf der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Lupo, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 750 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. April 2020, von 11.06 Uhr bis 12.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen Pkw der Marke "Renault Clio", welcher auf dem Parkplatz gegenüber des Krankenhauses auf dem Bürgermeister-Möller-Platz in Vechta geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell