Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf/ Fladderlohausen- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 05. Mai 2020, gegen 06.05 Uhr, ereignete sich auf der Neuenkirchener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 52jähriger aus Dinklage befuhr mit einem Müllwagen die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Kurz nach der Einmündung Lorser Weg überholte eine 30jährige PKW-Fahrerin aus Holdorf den 52jährigen und streifte dabei den Müllwagen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird bislang auf 20000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Bakum- Rollerfahrer flüchten vor der Polizei

Am Dienstag, 05. Mai. 2020, 11.30 Uhr, fiel der Polizei in Bakum ein Motorroller auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Büscheler Straße, Fahrtrichtung Büschel unterwegs war. Auf dem Roller befanden sich zwei junge Männer, am Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als die Polizei den Roller auf der Autobahnbrücke überholte und zur Kontrolle stoppen wollte, drehten die jungen Männer mit dem Roller auf der schmalen Straße und wollten in Richtung Bakum flüchten. Dabei verloren sie die Kontrolle über das Fahrzeug und krachten in die Leitplanke, anschließend setzten sie die Flucht zu Fuß in Richtung Bakum fort. Der Polizei gelang es einen der Männer zu ergreifen und somit an der Flucht zu hindern. Dabei handelte es sich um einen 21-Jährigen aus einem Gemeindeteil von Bakum, dieser stand unter Alkoholeinfluss. Der 21-jährige verletzte sich nicht. Der Beamte stellte fest, dass der Roller kurzgeschlossen war, aktuell laufen entsprechende Ermittlungen, ob der Roller ggf. zuvor gestohlen wurde. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Polizei ermittelt nun, wer der Fahrer des Rollers gewesen sein könnte. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell