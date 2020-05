Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es in Cloppenburg zu einem Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine 79-jährige Cloppenburgerin durch geschickte Gesprächsführung davon zu überzeugen, dass er ein Mitarbeiter ihrer Hausbank sei und er eine verdächtige Überweisung von ihrem Konto überprüfen wolle. Zunächst versuchte er die Geschädigte dazu zu bringen zu ihrer Bank zu gehen und Bargeld abzuheben. Im Laufe des Gespräches wies er sie jedoch an ihre EC-Karte inklusive PIN einem angeblichen Mitarbeiter an der Haustür zu übergeben. Dieser unbekannte Täter erschien zwischen 13.00 und 14.30 Uhr an dem Haus in der Lindenallee und nahm die EC-Karte entgegen. Anschließend hob er Bargeld bei einer Bank ab. Der Täter soll kurze, gegelte Haare mit Geheimratsecken gehabt haben. Dazu trug er ein weißes Hemd, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Sein Gürtel verfügte über eine quadratische, silberne Schnalle. Außerdem trug er eine schwarze Gesichtsmaske. Er soll insgesamt einen gepflegten Eindruck gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta warnt vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie niemals Ihre EC-Karte oder PIN am Telefon oder an Fremde heraus. Auch Ihre Bank würde hiernach niemals am Telefon fragen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob ein Mitarbeiter Ihrer Hausbank mit Ihnen spricht, beenden Sie das Gespräch eigenständig und fragen bei Ihrer Bank nach.

