Barßel - Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es gegen 17.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße Am Krumme Kamp zu einem Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dort wurde eine vermutlich hilflose Person gemeldet. Es konnte eine 44-jährige Frau aus Barßel festgestellt werden, die stark alkoholisiert gewesen ist. Als eine Rettungswagenbesatzung ihren Gesundheitszustand überprüfen wollte, wurde die Frau aggressiv. Als Polizeibeamte dazu kamen, versuchte sie einen Polizisten zu schlagen. Daraufhin wurde sie mittels einfacher körperlicher Gewalt in den Streifenwagen verbracht. Während des Transportes an ihre Wohnanschrift versuchte sie weiterhin die Polizisten zu schlagen und beleidigte diese. Vor Ort konnte sie einem Angehörigen übergeben werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden weder die Polizisten, noch die Barßelerin verletzt.

