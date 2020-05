Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Motorrad-Kennzeichens

Zwischen Freitag, 01. Mai 2020, und Montag, 04. Mai 2020, kam es in der Bergstraße zum Diebstahl eines Motorrad-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen CLP-AN 82, das an einem Motorrad der Marke Yamaha angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Baumes an einem Wohnhaus

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es gegen 17.30 Uhr an einem Haus in der Nordenhamer Straße zum Brand eines Baumes. Das Feuer drohte auf einen Dachüberstand überzugreifen, der durch die Hitzeentwicklung bereits beschädigt worden war. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen zum Einsatzort entsandt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und das Wohnhaus nicht erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer fahrlässig verursacht.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es gegen 11.00 Uhr an der Kreuzung der Nikolausdorfer Straße und der Straße Hinterm Forde zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel wollte von der Straße Hinterm Forde die Nikolausdorfer Straße überqueren. Hierbei übersah er einen 74-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der die Nikolausdorfer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den Sachschaden in Höhe von 13500 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen blieben beide Fahrer unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es um 16.25 Uhr an der Kreuzung der Ziegolhofstraße zum Herzog-Erich-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln und sein 20-jähriger Beifahrer befuhren den Herzog-Erich-Ring in Richtung Kessener Weg. An der Ziegolhofstraße missachtete er ein Stoppschild und übersah einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg und dessen 23-jährigen Beifahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 19-jährige Cappelner unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. An der Unfallstelle waren außerdem Rettungskräfte und die Feuerwehr Cloppenburg eingesetzt. Die Pkw mussten abgeschleppt werden.

