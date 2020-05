Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, 03. Mai 2020, zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Kampstraße zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Carport ein weißes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Wawe. An dem Pedelec war an der rechten Seite eine dunkelblaue Satteltasche angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Familienfest aufgelöst

Am Sonntag, 03. Mai 2020, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizei ein Familienfest mit mehreren Personen in einer Wohnung in Löningen mitgeteilt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort insgesamt 22 Personen fest. Den vor Ort angetroffenen Personen wurde die aktuelle Rechtslage erläutert. Diese zeigten sich einsichtig und kooperativ. Die nicht berechtigten Personen verließen umgehend die Wohnung. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell