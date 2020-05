POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppennburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Weitere Pressemeldung zum Verdacht eines Tötungsdelikts vom 29. April 2020

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen zum Tod eines 57-jährigen Mannes in Madlage wurde auf dem landwirtschaftlichen Hof eine professionell geführte Marihuana-Plantage festgestellt. Es konnte ein dringender Tatverdacht gegen den 50-jährigen Bruder des Verstorbenen begründet werden, sodass das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am 30. April 2020 die Untersuchungshaft anordnete. Inwieweit der Verstorbene mit der Plantage in Verbindung zu bringen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Aufklärung der Umstände des Todes des 57-jährigen und der Hintergründe der Marihuana-Plantage wurde bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eine etwa 20-köpfige Mordkommission eingerichtet. Weitere Details können derzeit nicht mitgeteilt werden.

