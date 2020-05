Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Drainagerohren

Zwischen Samstag, 02. Mai 2020, 10.30 Uhr und Sonntag, 03. Mai 2020, 11.30 Uhr kam es an einem Feldweg an der Moorstraße zum Diebstahl von Drainagerohren. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zu dem Feldweg an einem Waldstück, um dort insgesamt 14 Drainagerohre mit einem Durchmesser von 50 cm zu entwenden. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug oder landwirtschaftliches Fahrzeug genutzt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am 01. Mai 2020, 23.57 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Kleinkraftrad, ohne den vorgeschriebenen Helm und in Schlangenlinien, den öffentlichen Verkehrsraum. Der Fahrer des Kleinkraftrades versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, hielt jedoch nach kurzer Zeit eigenständig an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Damme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

