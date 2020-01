Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendiebe in Haft

Bonn (ots)

In Haft befinden sich seit Samstag zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 19 und 36 Jahren. Sie sollen am Freitagabend in einem Geschäft in der Bonner Innenstadt Bekleidung im Wert von rund 1300,- Euro gestohlen haben.

Um 19:45 Uhr waren sie von Mitarbeitern des Geschäftes an der Remigiusstraße beim Diebstahl überrascht worden. Beamte der Wache GABI nahmen die beiden vorläufig fest und brachten sie in das Polizeipräsidium. Am Samstag wurden beide auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen sie.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell