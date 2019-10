Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl von Auto

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (15.10.2019) in einer Tiefgarage an der Charlottenstraße einen Peugeot gestohlen. Der 27 Jahre alte Eigentümer stellte seinen blauen Peugeot 107 gegen 22.15 Uhr auf einem Stellplatz der Tiefgarage ab. Als er am nächsten Morgen gegen 07.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrt, bemerkte er das Fehlen des Fahrzeugs. Der Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen S-MX 2316 hat einen Zeitwert von rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

