Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebe stehlen Geldbörse - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekanntes Pärchen hat am Montagvormittag (14.10.2019) eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Eine 44 Jahre alte Frau parkte ihr Auto gegen 10.00 Uhr an der Seerosenstraße. Als sie sich kurz zum Parkscheinautomaten begab, nutzten die beiden Unbekannten die Abwesenheit aus und stahlen aus dem Fahrzeug eine Tasche in der sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und rund 80 Euro Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, eine Fahndung blieb erfolglos. Das jüngere Pärchen hatte ein asiatisches Aussehen, die Frau trug helle Kleidung und hatte einen Rucksack dabei, ihr Begleiter war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

