Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (15.10.2019) versucht in eine Wohnung an der Straße Neue Weinsteige einzubrechen. Ein 40-jähriger Anwohner hörte gegen 19.20 Uhr laute Schläge aus der benachbarten Wohnung. Er rief seinen Nachbar an und stellte fest, dass dieser nicht zuhause war. Der 40-jährige Mann schaute aus seinem Fenster und sah wie der Einbrecher gegen die Tür seines Nachbarn schlug. Als der Anwohner ihn ansprach, flüchtete er unerkannt. Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und kurze Haare oder eine Glatze. Über einem schwarzen Kapuzenpullover trug er eine hüftlange schwarze Motorradlederjacke sowie eine blaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

