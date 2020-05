Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Mitteilung des Polizeikommissariates Vechta vom 04.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 26.02.2020 bis Donnerstag 16.04.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf dem Vorplatz des Zeughauses an der Straße Zitadelle ein dort ausgestelltes Metallpferd/ Stahlskulpur des Museums Zeughaus. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0, in Verbinding zu setzen.

