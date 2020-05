Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02./03.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 02.05.2020, gegen 21:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Saterländer mit einem Pkw die Bürger-Meister-Eilers Straße in Ramsloh. Während einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Saterländer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Saterland/ Strücklingen - Einbruchdiebstahl in Kiosk In der Zeit zwischen 02.05.2020, 21:00 Uhr und 03.05.2020, 07:10 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Hauptstraße 647 in Saterland/ Strücklingen ein. Aus dem Verkaufsbereich wurden diverse Waren entwendet. Im Anschluss entfernten sich der/die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 450 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Saterland unter 04498-2111 entgegen.

