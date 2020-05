POL-CLP: Meldung aus Bakum

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Verkehrsunfall- Zeugenaufruf Am Montag, 04. Mai 2020, 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bakum zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen stießen die Fahrzeuge einer 61-jährigen und einer 55-jährigen Frau aus Bakum zusammen, als man in-, bzw. aus einer Parklücke fahren wollte. Es entstand Sachschaden. Da der genaue Unfallhergang vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637

