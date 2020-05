Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl in Bad Hönningen

Bad Hönningen (ots)

In Bad Hönningen wurde in der Sprudelstraße von Mittwoch, 29.04.2020 nach 22 Uhr bis Donnerstag, 30.04.2020 bis 11 Uhr ein Fahrrad entwendet. Beschreibung des Fahrrads: Fahrradmarke IDEAL, Farbe blau, Reifengröße 29, Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

