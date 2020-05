Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B 42

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020 kam es gegen 09:40 Uhr auf der B42 zu einem Verkehrsunfall zwischen Linz am Rhein und der Ortslage Erpel. Ein 81jähriger Verkehrsteilnehmer, beabsichtigte auf einen linksgelegenen Parkplatz abzubiegen. Eine dahinterfahrende 49jährige Verkehrsteilnehmerin, konnte auf Grund eines zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen, in Folge fuhr sie auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Das Fahrzeug des geschädigten älteren Verkehrsteilnehmers, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand.

