Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer ca. 1,50 m großen Reklameflasche "Nasic" von dem Dach eines Pkw

Unkel (ots)

In der Nacht vom 22.04.2020, 19:00 Uhr und dem 23.04.2020, 09:00 Uhr wurde eine Werbe-Reklameflasche mit der Aufschrift "Nasic", Größe ca. 1,50 Meter, von dem Dach eines Apothekenfahrzeugs entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Vorteil Centers in Unkel abgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

