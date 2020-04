Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Neuwied-Heddesdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, wollte ein weißer Kleinwagen in der Neuwieder Berggärtenstraße, in der Nähe der beiden Tankstellen, links an einem verkehrsbedingt entstandenen Stau vorbeifahren. Das Auto mit der Ortskennung "MYK" oder "MY" für den Kreis Mayen-Koblenz befuhr dabei eine Kurve, sodass zwei entgegenkommende Fahrzeuge stark bremsen mussten. Das hintere der beiden Autos prallte dabei gegen den vor ihm bremsenden Pkw. An diesen beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das überholende Auto fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

