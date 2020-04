Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Trunkenheit im Straßenverkehr (Betäubungsmittel/Alkohol - 2 Fälle)

57537 Wissen, Güterbahnhof, Aldi-Parkplatz (ots)

Am Di., 28.04.2020, gegen 21:30 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Betzdorf einen auffälligen Pkw Audi, der auf den Aldi-Parkplatz abgebogen war und dabei einen hohen Bordstein überfahren hatte. Einsatzbedingt wurden Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen um Unterstützung gebeten und nach Wissen beordert. Am Einsatzort eingetroffen kam den Beamten ein Fahrzeug aus Richtung Aldi-Parkplatz entgegen und wurde angehalten. Hierbei handelte es sich um einen Pkw VW Polo. Bei der Überprüfung der 36-jährigen Fahrzeugführerin ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass diese unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amfetamine. Während dieser Maßnahmen vor Ort erschien der Zeuge und deutete auf einen wegfahrenden weiteren Pkw, bei dem es sich um den zuvor auffälligen Audi handeln sollte. Auch dieser Pkw wurde durch die Beamten angehalten. Bei der Überprüfung des 39-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Die Durchführung eines Atem-Alkoholtests lehnte er ab. Bis zum Eintreffen einer weiteren Streife hielten die Beamten die beiden Probanden am Kontrollort fest. Anschließend ging es für die 36-Jährige ins Krankenhaus Altenkirchen und für den 39-Jährigen ins Krankenhaus Kirchen zur Blutentnahme. Die Führerscheine beider Fahrzeugführer wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

