Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Mittelhof, Martin-Schmidt-Str. 8 (ots)

Am Mi., 29.04.2020, gegen 11:10 Uhr, fuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Toyota Verso rückwärts von einem Parkplatz auf die Martin-Schmidt-Str. und kollidierte dort mit dem VW-Bus (Deutsche Post) eines 35-jährigen Fahrzeugführers, welcher auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite hielt. Die 69-Jährige gab an, den Bus nicht bzw. zu spät gesehen zu haben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 7000,-EUR.

