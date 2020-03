Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Radfahrer stürzt: Schwer verletzt - Hilden - 2003041

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (8. März 2020) ist bei einem Alleinfunfall an der Ecke Zelterstraße / Beethovenstraße in Hilden ein völlig betrunkener Radfahrer gestürzt. Dabei wurde der 50-jährige Hildener schwer verletzt.

Das war passiert:

Gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei den Rettungskräften, weil sie an der Beethovenstraße (Höhe Zelterstraße) auf einen auf dem Boden liegenden Fahrradfahrer getroffen war. Der Mann hatte Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und an den Händen und war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen.

Als die Polizei kurz darauf ebenfalls an der Unfallstelle eintraf, stellten sie fest, dass der Mann augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,9 Promille (0,93 mg/l). Daraufhin wurde der Führerschein des 50-Jährigen beschlagnahmt.

Nach dem Stand aktueller Ermittlungen hatte der Mann im betrunkenen Zustand die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war dann ohne Fremdeinwirkung auf den Asphalt gestürzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

