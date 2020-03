Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Heiligenhaus-2003039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 08.03.2020, gegen 10.30 Uhr, kam es in Heiligenhaus auf der Ruhrstraße zu einem Alleinunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.

Ein 24-jähriger Ratinger befuhr mit seinem Motorrad Kawasaki die Ruhrstraße in Fahrtrichtung Essen-Kettwig. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer in Höhe der Haus Nr. 86 von der Fahrbahn ab und rutschte rechtsseitig in den Graben. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in 4-stelliger Höhe.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell