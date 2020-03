Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei stellt mutmaßlichen Sprayer - Velbert - 2003036

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07. März 2020) auf der Nevigeser Straße in Velbert eine Person stellen konnte, welche eine Hauswand mit Graffitis beschmierte.

Was war passiert?

Da es in jüngerer Vergangenheit bereits zu diversen Farbschmierereien in Form von Graffitis im Bereich der Nevigeser Straße gekommen war, war die Nachbarschaft dementsprechend sensibilisiert und wachsam.

Gegen 01:30 Uhr meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei. Er war durch eindeutige "Sprühgeräusche" aufmerksam geworden und sah bei der Nachschau eine Person vor der Hauswand des Nachbarn stehen. Der Zeuge reagierte nun genau richtig und alarmierte umgehend die Polizei.

Aufgrund der schnellen Meldung konnten die eintreffenden Beamten eine Person antreffen, welche sich am unmittelbaren Tatort in den Dornenbüschen zu verbergen versuchte. An der Häuserwand stellten die Beamten ein Graffiti fest. Vor dieser offensichtlich frischen Schmiererei lag noch entsprechendes Equipment. Auch bei dem angetroffenen 34 jährige Velberter wurde noch entsprechendes Material aufgefunden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

