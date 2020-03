Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsamer Einsatz von Polizei, Zoll und Ordnungsamt - Mettmann - 2003037

Mettmann (ots)

In einem gemeinsam geplanten und durchgeführten Einsatz haben am Freitagabend (06.03.2020) Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann mit dem Hauptzollamt Duisburg, der Steuerfahndung Wuppertal und Mitarbeitern der Stadt bzw. des Kreises Mettmann eine Gaststätte und zwei Vereinslokale in Mettmann durchsucht.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Kreispolizeibehörde im Rahmen ihrer landesweit geltenden "Null-Toleranz-Strategie" bei der Bekämpfung von Rocker- und Clankriminalität verschiedene Objekte im Kreis Mettmann durchsucht. Zuletzt wurden mehrere Lokalitäten in der Nacht zum 01. Februar 2020 in Haan kontrolliert (siehe dazu unsere OTS-Mitteilung 2002001 vom 01.02.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4508438).

Die Kontrollen in der vergangenen Nacht fanden in der Zeit von 20 Uhr bis 24 Uhr statt. Hierbei wurden insgesamt 2 Vereinslokale und 1 Gaststätte durchsucht sowie 90 Personen und 14 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Einsatzbilanz stellt sich folgendermaßen dar:

In der Gaststätte wurden zwei manipulierte Glücksspielgeräte und mehrere Kilogramm Kaffee sowie circa 15 Kilogramm Tabak sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen illegalen Glücksspiels und Steuerhinterziehung eingeleitet.

In einem der kontrollierten Kulturvereine wurden mehrere Arzneimittel sowie ein Schlagring sichergestellt. Gegen zwei dort angetroffene Personen wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden an das Ausländeramt übergeben. Weiterhin wurde zu den sichergestellten Gegenständen eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

In allen kontrollierten Örtlichkeiten wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht. So wurden unter anderem Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz bzw. das Jugendschutzgesetz, Verstöße gegen die Preisangabenverordnung und fehlende Konzessionen für aufgestellte Glücksspielgeräte festgestellt.

Aus Sicht der Polizei sowie der beteiligten Institutionen sprechen die Ergebnisse der vergangenen Nacht für ein positives Fazit. Festgestellte Strukturen in und rund um die überprüften Orte konnten weiter aufgehellt werden, so dass die hieraus gewonnenen Erkenntnisse einer konsequenten Strafverfolgung dienen. Die Polizei erhofft sich durch zukünftige weitere Kontrollen - neben einer Offenlegung krimineller Strukturen - auch das Sicherheitsgefühl der örtlichen Bevölkerung zu stärken.

