Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Kusel (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am gestrigen Freitag, den 28.02.2020, wurde die Beamten auf einen Skoda Octavia aufmerksam. Dessen auffällig dunkle Heckleuchten veranlasste die Beamten etwas näher hinzuschauen. Obwohl entsprechende Genehmigungsnummern an der Zubehörleuchten zu finden waren, hegten die Beamten den Verdacht, dass hier etwas nicht richtig sei. Durch Ermittlungen bei dem zuständigen Kraftfahrtbundesamt und dem Lichttechnischen Institut in Köln, bestätigte sich die Vermutung, dass es sich bei den Leuchten um Totalfälschungen handeln dürfte. Die Zubehörleuchten wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Hersteller der Heckleuchten eingeleitet.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell