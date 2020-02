Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Oberalben (ots)

Am gestrigen Freitag, den 28.02.2020, gegen 11:08 Uhr kam es auf der K22 zwischen Ulmet und Mayweilerhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 39-Jährige Fahrzeugführer eines roten Toyota Hilux fuhr auf dieser Strecke in Richtung Mayweilerhof, als ihm mittig auf schneebedeckter Fahrbahn ein dunkler Kombi entgegenkam. Da der entgegenkommende Fahrzeugführer nicht auf seine Spur lenkte, musste der 39-Jährige dem Fahrzeug ausweichen. Hierbei verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte linksseitig einen Abhang nach unten. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen zwei Bäume. Der Fahrer blieb bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der dunkle Kombi entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

