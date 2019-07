Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- 14-Jährige mit Messer unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 14-jähriges Mädchen hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Jugendliche fiel Zeugen in der Karlstraße auf, weil sie mit einem großen Küchenmesser herumfuchtelte. Die eingesetzten Beamten konnten sie schließlich in der Wörthstraße festnehmen. In der Folge stellte sich heraus, dass das Mädchen zuvor in einem Elektrogeschäft ein Handy gestohlen hatte. Es hatte den Alarm ausgelöst und wurde von einem Ladendetektiv verfolgt. Als der Teenager diesen allerdings mit dem Messer bedrohte, sah der Mann von einer weiteren Verfolgung ab. Weil sich die 14-Jährige offensichtlich in einem Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

