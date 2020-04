Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Zigarettenautomat; Sachbeschädigung eines Gartentors

Altenkirchen-Neitersen (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 28.04.2020, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr - 01:00 Uhr kam es in Neitersen in der Rheinstraße zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter hebelten den Geldscheinschacht mittels eines nicht bekannten Gegenstandes auf und entwendeten aus der Geldkassette das dort befindliche Geld. Die Höhe des erlangten Geldbetrages ist derzeit noch nicht bekannt. Nachbarn beobachteten in dem besagten Zeitraum drei vermutlich Jugendliche die sich nach dem Aufbruch fußläufig entfernten. Es konnte nur eine vage Beschreibung der Jugendlichen abgegeben werden. Jeans, Turnschuhe und schwarze Jacken mit Kapuze. In der gleichen Nacht wurde in der Rheinstraße ein Gartentor beschädigt. Beide Taten könnten in Tatzusammenhang stehen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

