Feuerwehr Detmold

FW-DT: Baum fällt auf PKw 23.02.2020

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Detmold gegen 16:49 Uhr in die Wilhelm - Mellies - Straße im Ortsteil Pivitsheide gerufen. Durch eine starke Windböe wurde ein Baum entwurzelt und fiel auf ein vorbei fahrendes Auto. Alle vier Insassen ( 2 Erwachsene und 2 Jugendliche) konnten noch vor eintreffen der Retter das Fahrzeug alleine verlassen. Nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wollte die Fahrerin des PKw nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Feuerwehr wurde der Baum zerteilt und beiseite geschafft. Für die Dauer des Einsatzes war die Wilhelm - Mellies - Straße im betroffenen Bereich gesperrt. Nach gut einer Stunde konnte das hauptamtliche Personal wieder einrücken.

