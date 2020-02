Feuerwehr Detmold

FW-DT: Bilanz Sturm Sabine

Seit gestern 14:30 Uhr war auch die Feuerwehr Detmold in Bereitschaft, um im Schadensfall schnell eingreifen zu können. Die Einsatzzentrale wurde besetzt und zur Koordinierung ein kleiner Führungsstab eingerichtet. Alle anderen Kräfte wurden wie üblich per Funk zu ihren Einsatzstellen alarmiert, sofern der Einsatz nicht durch das hauptamtliche Personal abgearbeitet wurde. Für die ca. 40 Einsätze in den letzten 24 Stunden wurden die Einheiten Brokhausen, Mitte, Hiddesen, Pivitsheide und Süd eingesetzt. Neben vielen umgestürzten Bäumen und zwei Gerüsten wurde unter anderem auch eine abgerissene Stromleitung gemeldet. Diese Gefahrenstelle konnte aber sehr schnell entschärft werden, da es sich nur um eine Hausanschlussleitung handelte. Nach weiteren Einsätzen im heutigen Tagesverlauf wurde der Führungsstab in der Mittagszeit wieder aufgelöst und die Alarmierungen erfolgen wieder direkt über die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Lemgo.

