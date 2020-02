Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennt Sicherungskasten vom 07.02.20

Detmold (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Detmold gegen 08:55 Uhr zu einem brennenden Sicherungskasten in einer Wäscherei in die Klingenbergstraße gerufen. Mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Kleinlöschgerät konnte der Brand in einer Unterverteilung im Sicherungskasten der Wäscherei schnell gelöscht werden. Nachdem das Feuer gelöscht war mussten die Wäscherei und teile des angrenzenden Real Marktes belüftet werden. Niemand wurde verletzt. Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal der Löschzug Mitte sowie der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Björn Hunold

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell