Damme - Rauchentwicklung in einem Schweinestall

Am Montag, 04. Mai 2020, kam es gegen 17.50 Uhr in einem Schweinestall an der Straße Jeddebrock zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Die Feuerwehren Damme, Borringhausen und Osterfeine rückten mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Ob Tiere durch die Rauchentwicklung verletzt worden sind, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 04. Mai 2020, wurde um 20.25 Uhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Lindenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 04. Mai 2020, wurde um 17.35 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek auf der Straße Bittgang kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Geschwindigkeitsmessaktion

Am Samstag, 02. Mai 2020, wurde in Vechta eine Geschwindigkeitsmessaktion durchgeführt. Auf der Falkenrotter Straße wurde zwischen 19.35 und 20.45 Uhr und auf der Lohner Straße zwischen 00.30 und 01.30 Uhr gemessen. Auf der Falkenrotter Straße wurde ein Pkw-Fahrer mit 73 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft festgestellt. Auf der Lohner Straße gab es zwei Feststellungen mit jeweils 74 und 94 km/h innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Vor dem Hintergrund der kürzlich in Kraft getretenen Änderungen des Bußgeldkataloges erwartet alle drei Fahrzeugführer ein Fahrverbot. Das Polizeikommissariat Vechta wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

Bakum/ Vestrup- Raubüberfall

Am Sonntag, 03. Mai 2020, gegen 02.30 Uhr, wurde der Polizei ein Raubüberfall in der Hochelstener Straße mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte, maskierte Täter Zugang zu einem Einfamilienwohnhaus und überraschten die dort befindlichen Hausbewohner. Die Täter forderten unter der Androhung von Gewalt die Aushändigung von Wertgegenständen und durchsuchten die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Eine 60jährige wurde von einem Täter geschlagen und dabei leicht verletzt. Nachdem die Täter unter anderem Bargeld, Schmuck und Bankkarten erbeuten konnten, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete und intensive Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die 60jährige wurde für eine weitere Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Diese konnte noch am Sonntag das Krankenhaus verlassen. Die drei weiteren Bewohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in den vergangenen Tagen sowie insbesondere von Sonntagabend bis in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hochelstener Straße in Vestrup aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

