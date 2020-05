Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 04. Mai 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit Unterstützung von Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion führten am Sonntag, 04. Mai 2020, zur Feststellung von 28 Verstößen. Hierbei handelte es sich größtenteils um unerlaubte Ansammlungen von Personen, die den Mindestabstand entweder im Freien, oder in Fahrzeugen unterschritten. In den meisten Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen einsichtig und kooperativ.

